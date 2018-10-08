​В Нижневартовске бывший высокопоставленный полицейский подозревается в получении взятки

Бывший заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Нижневартовску стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки за незаконные действия.

«По версии следствия, в 2015 году подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 80 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за ряд правонарушений в деятельности, в том числе, связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

7 октября сыщики в сопровождении сотрудников РУ ФСБ России по Тюменской области провели обыски в городском УМВД. Проверяется информация о возможном получении подозреваемым взяток от других бизнесменов, а также о причастности к преступлению других сотрудников органов внутренних дел.