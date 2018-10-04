​Титов возвращает на родину сбежавшего от югорского следствия бизнесмена Дюльгерова

Предприниматель Константин Дюльгеров, попавший в «лондонский список Титова», в ближайшее время вернется в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Первоначально Генеральная прокуратура отказала нам в изменении меры пресечения для Константина Дюльгерова. Однако позже совместно с заявителем мы собрали дополнительные данные о том, что ущерба в деянии Дюльгерова нет, и теперь, как видим, мера пресечения изменена, заочный арест отменен. Сам Дюльгеров готов в ближайшее время вернуться в Россию, о чем он письменно уведомил Уполномоченного при Президенте РФ. Орган следствия занимается снятием Дюльгерова из базы федерального розыска», - рассказал общественный представитель Бориса Титова по защите прав предпринимателей в рамках процедуры экстрадиции Дмитрий Григориади.

Константин Дюльгеров в 2014 году был привлечен в качестве обвиняемого по факту хищения долей в уставном капитале ООО ТК «Самотлор», объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. По версии следствия, он похитил 49 процентов уставного капитала ООО ТК «Самотлор» номинальной стоимостью 1,65 миллиона рублей.

«В обращении к омбудсмену предприниматель жаловался на некоторых недобросовестных сотрудников нижневартовской налоговой и полиции, в действиях которых Дюльгеров усматривал коррупционную составляющую, что и послужило основой для возбуждения уголовного дела. Как указывает Дюльгеров, при таком подходе правоохранительных органов, он принял решение уехать из РФ и защищать свои права удаленно в другой стране, после чего он был объявлен в розыск. В данный момент он находится в Украине», - пояснили в пресс-службе уполномоченного.

1 октября следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по ХМАО-Югре изменил меру пресечения для бизнесмена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Указывается, что решение принято «с учетом выраженного обвиняемым желания добровольно явиться для участия в следственных действиях на территории России, а также восстановления в судебном порядке права собственности потерпевшего».

Обращение от Константина Дюльгерова поступило к омбудсмену в декабре 2017 года. Оно рассмотрено в Генеральной прокуратуре РФ.

В «лондонский список Титова» включены бизнесмены, сбежавшие за рубеж от уголовного преследования и желающие доказать свою невиновность, чтобы вернуться на родину. Изначально в него попали 17 предпринимателей. Пятеро уже вернулись в Россию.