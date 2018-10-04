​В Нижневартовске пьяные влюбленные подрались с полицейскими на месте ДТП

Около полуночи в среду, 3 октября, в Нижневартовске на улице Омской 25-летний молодой человек и 24-летняя девушка устроили драку с сотрудниками ДПС, которые работали на месте автоаварии.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что влюбленная нетрезвая парочка мешала стражам порядка разбираться в обстоятельствах ДТП, оскорбляла их, а разгоряченный мужчина и вовсе устроил драку с одним из участников аварии. В дело пришлось вмешаться младшему сержанту полиции. Он заковал буяна в наручники. Это не понравилось спутнице нарушителя, которая нанесла полицейскому несколько ударов руками и ногами.

Завершился инцидент в отделении полиции №2. Медзаключение подтвердило, что драчуны были пьяны. Начата проверка.

Стоит отметить, что закон предусматривает до десяти лет лишения свободы за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.