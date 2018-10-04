​В Нижневартовске водитель на джипе устроил тройное ДТП

В Нижневартовске утром 3 октября на улице Индустриальная произошла массовая авария. 39-летний водитель автомобиля JEEP не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впередиидущую Kia, которая от удара влетела в Chevrolet. В результате аварии пострадал 42-летний водитель корейской легковушки.



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За минувшие сутки в Югре, по данным отдела пропаганды окружного УГИБДД, зарегистрировано 10 ДТП, 11 человек получили травмы.