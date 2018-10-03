​В Нижневартовске бесправник на BMW устроил ДТП с пострадавшими

Во вторник, 2 октября, в на улице 60 лет Октября в Нижневартовске 31-летний водитель автомобиля BMW спровоцировал аварию, в которой пострадали два человека.

Поворачивая налево, он не уступил дорогу ВАЗу. В результате столкновения травмы получил 23-летний водитель отечественной легковушки и его 23-летняя пассажирка. Виновник аварии управлял автомобилем без прав, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.



Фото: vk.com/gbdd86

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пять человек.