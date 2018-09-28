​Дело югорской ОПГ, ограбившей «Лукойл» на восемь миллионов, передано в суд

В Нижневартовский райсуд направлено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. На скамье подсудимых - пять человек. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в хищении нефти, порче нефтепроводов, разбое, покушении на поджог, а также отмывании денег.

По данным следствия, сколотил банду житель Лангепаса, в подельники он себе взял людей из разных районов округа. Орудовали преступники с октября 2016 года по май 2017-го. Они изготовили несанкционированные врезки в нефтепроводы, принадлежащие ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», из которых затем совершала хищение нефти.

«Часть похищенной нефти злоумышленниками была реализована. В результате незаконных действий обществу причинен материальный ущерб на сумму более восьми миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Югры.

В ведомстве отметили, что во время расследования раскрыт ряд других преступлений, совершенных участниками банды.