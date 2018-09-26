​В Нижневартовске трое грабителей в масках совершили налет на магазин, пострадал охранник

В Нижневартовске трое грабителей совершили налет на одну из торговых точек города. Преступники избили охранника и забрали два кассовых аппарата. Добычей злоумышленников стали 40 тысяч рублей.

Двух подозреваемых в ограблении удалось задержать по горячим следам, они заключены под стражу. Сотрудники полиции принимают меры к задержанию третьего подозреваемого.

«В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали ранее судимых за совершение грабежей, краж и разбоев мужчин 1995, 1998 и 2000 годов рождения. При обыске в квартире одного из подозреваемых полицейскими была изъята часть денежных средств. Похищенные 17 500 рублей мужчина прятал под матрасом», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Приятелям грозит лишение свободы на срок до семи лет.