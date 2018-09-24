​В развлекательных заведениях Нижневартовска прошли массовые задержания

В Нижневартовске в минувший уикенд полицейские совместно с сотрудниками специального отряда «Гром» провели рейд по развлекательным заведениям.

Стражи порядка провели 38 мест массового отдыха. В отделения полиции были доставлены 75 человек, 56 из них прошли проверку на причастность к совершению преступлений.

Целью рейда была профилактика правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление иностранных граждан или лиц без гражданства, нарушивших правила въезда в страну.

В пресс-службе УМВД по Югре сообщили, что в результате профилактического мероприятия составлено 12 административных протоколов за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, четыре - за нахождение без документов, выявлено два иностранных гражданина, нарушивших правила въезда и пребывания в России. Кроме того, выявлено шесть нарушений по линии ГИБДД.

Три человека задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Изъято более трех грамм наркотических средств.

Также одного подростка поместили в детскую больницу за нахождение без сопровождения родителей после 23.00.