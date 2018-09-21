Санврачи озвучили подробности распространения кори в Нижневартовске

У двух школьников Нижневартовска лабораторно подтвержден диагноз «корь». Об этом СИА-ПРЕСС сообщила заместитель начальника окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Первый ребенок подхватил инфекцию в конце августа, а на линейке, посвященной 1 сентября, заразил друга. Однако установить первоисточник заражения пока не удалось. Родители отрицают, что выезжали в другие регионы и принимали гостей у себя, а также контакты с температурящими.

Эпидемиологическое расследование еще ведется. Подхватить корь, по всей видимости, успели уже несколько человек. Однако результатов их анализов еще нет.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, чтобы остановить распространение кори. Одноклассники заболевших изолированы от других школьников, их дважды в день осматривает медработник. Также проводится вакцинация всех контактных лиц, у которых нет двух прививок от кори.

Инна Кудрявцева подчеркнула, что заразившиеся дети не были привиты от кори. Между тем, основной и эффективной мерой специфической профилактики болезни является вакцинация. Привитые люди, даже если заболевают, переносят болезнь в легкой форме. «Более того, даже если прививка поставлена уже зараженному человеку, он перенесет болезнь легче», - отмечает представитель ведомства.

Заболевшие проходят лечение стационаре детской окружной больницы.

Стоит отметить, что в последний раз вспышка кори была зафиксирована в городе в 2014 году. Тогда житель Нижневартовского района привез опасное заболевание в город и заразил нескольких человек.