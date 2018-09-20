​В Нижневартовск пришла корь

В Нижневартовске нескольким школьникам диагностирована «корь». Дети проходят противовирусное лечение с стационаре детской окружной больницы. Медики связывают вспышку с отказом от прививок - в этом году их количество составило 15 процентов.

Данные были озвучены на прошедшей пресс-конференции, передает Ugra-tv.ru. Количество заболевших не уточняется.

Стоит отметить, что в последний раз вспышка кори была зафиксирована в городе в 2014 году. Тогда житель Нижневартовского района привез опасное заболевание в город и заразил нескольких человек.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое легко распространяется. Основной и эффективной мерой специфической профилактики является вакцинация против. Привитые люди, даже если заболевают, переносят болезнь в легкой форме.