​Нижневартовскую колонию атаковал квадрокоптер

Два вартовчанина пытались доставить запрещенные предметы в исправительную колонию № 15 с помощью беспилотного летательного аппарата.

Квадрокоптер был замечен рядом с охраняемым объектом, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Югре.

У нарушителей изъяты четыре сотовых телефона и 37 SIM-карт. «Изъятый беспилотник и запрещенные предметы сданы на хранение в отдел безопасности учреждения. В отношении граждан составлены материалы о привлечении к административной ответственности», - уточнили в ведомстве.