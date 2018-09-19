​На трассе под Нижневартовском водитель без прав устроил ДТП, в котором пострадали три человека

Во вторник, 18 сентября, около 17.00 на 12 километре автодороги «Нижневартовск - Излучинск» в ДТП пострадали три человека.

34-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Wagon, выехал на правую обочину, а затем - на встречку, где столкнулся с ToyotaAuris, за рулем которого находился 31-летний мужчина. В аварии пострадали водитель японской иномарки, его 30-летняя пассажирка, а также 60-летняя женщина, находившаяся в Suzuki.

Виновник ДТП сел за руль, не имея права на управление транспортным средством, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки в округе произошло 12 автоаварий, в которых пострадали 19 человек.