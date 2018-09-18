​Нижневартовские пожарные спасли уснувшего в горящей квартире мужчину

18 сентября в 14.38 в многоквартирнике на улице Нефтяников в Нижневартовске произошел пожар в квартире на четвертом этаже.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через восемь минут после поступившего вызова. Из окон на четвертом этаже валил черный дым. В квартиру огнеборцы попали, вскрыв дверь бензорезом.

«В одной из комнат на диване спал мужчина, в смежной комнате происходило горение личных вещей. Пожарные эвакуировали мужчина на улицу, где он окончательно пришел в себя», - рассказали в 5 ОФПС.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Огнем уничтожены личные вещи хозяина квартиры, комната, где происходило горение, закопчена. По факту пожара проводится проверка.