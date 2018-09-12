​20-летний вартовчанин пришел в гости к новому знакомому и убил его

Сыщики Нижневартовска по горячим следам раскрыли убийство местного жителя, которое совершено 10 сентября в одном из домов в СНТ «Авиатор-3». По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Выяснилось, что подозреваемый познакомился с погибшим и его приятелем в день убийства, когда они покупали спиртное в магазине. Новые знакомые пригласили молодого человека в гости. Во время застолья завязалась ссора. Сначала гость напал на одного мужчину, который сразу же решил уйти. Скандал продолжился и в его пылу юноша зарезал хозяина дома. Сразу после убийства он скрылся, но на следующий день был задержан и заключен под стражу.