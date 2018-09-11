​Вартовчанин захотел вернуть жену и обвинил ее нового парня в педофилии

Житель Нижневартовска рискует лишится свободы, если подтвердиться подозрение следователей в том, что он намеренно оговорил нового парня своей экс-супруги.

В июле мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении его малолетней дочери преступления сексуального характера. Он утверждал, что преступление совершил сожитель бывшей жены.

Но во время проверки выяснилось, что преступление в отношении несовершеннолетней не совершалось. Позже заявитель сознался, что оговорил мужчину, надеясь таким способом вернуть бывшую супругу.

В отношении вруна возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложный донос о совершении особо тяжкого преступления», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.