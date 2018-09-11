​Ударил головой по лицу и сломал нос: в Нижневартовске бизнесмен напал на полицейского

В Нижневартовске владелец магазина стал фигурантом уголовного дела за нападение на стражей порядка. Инцидент произошел 7 сентября во время совместного рейда полицейских и прокуроров по торговым точкам для проверки закона о реализации алкоголя.

Проверка проходила ночью, когда торговать спиртным запрещено. Однако в магазине на улице Чапаева этот закон проигнорировали.

«Во время разбирательства и составления административного протокола в магазин приехал владелец с признаками опьянения. Мужчина стал препятствовать осуществлению служебной деятельности сотрудников правоохраны – хватался за форменное обмундирование, выталкивал сотрудника полиции из магазина, а после нанес ему головой удар в лицо. Согласно медицинскому заключению у сотрудника полиции диагностирован закрытый перелом костей носа», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Бизнесмену предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, он заключен под стражу. Максимальный срок, который ему грозит, - десять лет лишения свободы.

Отмечается также, что индивидуальный предприниматель более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства при реализации алкоголя.