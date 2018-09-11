​В Нижневартовском районе в ДТП погиб пешеход

В понедельник, 10 сентября, в 19.25 на третьем километре автодороги Нижневартовск - Радужный произошла автоавария, в которой под колесами ВАЗа погиб 67-летний мужчина.

Известно, что югорчанин двигался по проезжей части в попутном с автомобильным потоком направлении. От полученных травм он скончался до приезда «скорой».

Всего за минувшие сутки, по данным окружной Госавтоинспекции, в Югре случилось семь ДТП, в которых пострадали шесть человек.