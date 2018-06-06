​Бесконтактной системой оплаты проезда в Нижневартовске воспользовались более 10000 человек

Бесконтактной системой оплаты проезда в общественном транспорте Нижневартовска воспользовались более 10 тысяч человек. Количество транзакций превысило 30 тысяч. Сбербанк, платежная система Mastercard* и ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» запустили проект бесконтактной оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте Нижневартовска в декабре 2017 года. Специальные терминалы установлены в 105 городских автобусах – это весь автобусный парк предприятия.

Оплатить проезд можно бесконтактными банковскими картами, а также браслетами, часами, планшетами и смартфонами, поддерживающими платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Android Pay.

«Бесконтактная оплата экономит время и деньги – жителям города не нужно носить с собой мелочь, думать о том, как и где разменять крупные купюры. Кроме того, оплачивая проезд картой, клиенты банка зарабатывают повышенные бонусы «Спасибо», которые можно обменять на скидки в магазинах-партнерах программы», – прокомментировал управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

На сайте транспортного предприятия в личном кабинете пользователи могут посмотреть информацию о бесконтактной оплате, распечатать билет, ознакомиться с историей своих поездок и воспользоваться другими функциями.