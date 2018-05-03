В Нижневартовске городской суд отправил наркоторговца на девять лет в колонию строгого режима. Об этом рассказывает прокуратура Югры, которая предложила суду изолировать этого гражданина, пойманного с 700 граммами наркотиков, которые он распространял среди мирного населения через «закладки». Теперь ему предстоит серьезно обдумать свое поведение и попробовать вернуться к нормальной жизни через долгое время.
Девять лет за 700 грамм. В Нижневартовске посадили наркоторговца
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