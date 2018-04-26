В Нижневартовской ОКБ прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской ревматологии»

В Нижневартовской окружной клинической детской больнице состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы детской ревматологии».

Участниками образовательной сессии стали более сорока специалистов из разных городов Ханты-мансийского автономного округа - это врачи-педиатры, ревматологи, инфекционисты и врачи ультразвуковой диагностики.

«В Нижневартовской окружной клинической детской больнице лечение таких пациентов находится на высоком уровне, - рассказывает главный внештатный детский специалист ревматолог Депздрва Югры Ольга Кучма, - есть все необходимое для проведения высокотехнологичной терапии генно-инженерными биологическими препаратами. Это дорогостоящие лекарства, терапия которыми в большинстве случаев возможна только в условиях стационара. Впоследствии наши пациенты находятся под неусыпным контролем врачей детской окружной больницы. Мы делаем все возможное, чтобы они не стали заложниками диагноза и полноценно проводили свои детские годы не только в больничных стенах, но и в привычном социальном окружении».