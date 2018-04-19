​В Нижневартовске состоялся третий отборочный этап «Школы баскетбола»

19 апреля в Нижневартовске состоялся отборочный этап «Школы баскетбола». Отборочные сессии прошли на баскетбольной площадке ДЮСШ «Феникс», реконструированной СИБУРом совместно с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). В них приняли участие 110 игроков в возрасте 11-12 и 13-14 лет из Нижневартовска и Мегиона.

По результатам просмотров в каждой возрастной категории были отобраны по 3 баскетболиста, которые вместе с тренерами получили путевки в летний лагерь #SIBURCAMP в Анапе.

Кроме того, по итогам отборочного этапа самые талантливые игроки попадут в базу данных РФБ и станут членами «Золотого Резерва» с возможностью в будущем оказаться в списке кандидатов в юниорские сборные команды России.

Справка:

Поддержка «Школы баскетбола» проводится в рамках направления «Спорт» единой благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел».