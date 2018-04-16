​Врача из Нижневартовска будут судить после гибели пациентки. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности

В Нижневартовске будут судить анестезиолога-реаниматолога из-за смерти пациентки, которой врач повредил легкое катетером, пишут «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Югры.
Данный инцидент произошел еще в середине 2017 года во второй Нижневартовской окружной больнице. По словам ведомства, «из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» врач повредил катетером легкое 52–летней пациентки.
«В результате его действий на следующий день женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.
Сейчас врачу выдвинуты обвинения в причинении смерти по неосторожности.
Дети, не ходите во врачи, становитесь лучше чиновниками, силовиками, начальниками, футболистами. Там всегда, если что, можно ответственность переложить на другого. Да и нет там такой ответственности. А если сравнить доходы то сомнений у вас, дорогая молодежь, остаться не должно.