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​Врача из Нижневартовска будут судить после гибели пациентки. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности

В Нижневартовске будут судить анестезиолога-реаниматолога из-за смерти пациентки, которой врач повредил легкое катетером, пишут «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Югры.

Данный инцидент произошел еще в середине 2017 года во второй Нижневартовской окружной больнице. По словам ведомства, «из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» врач повредил катетером легкое 52–летней пациентки.

«В результате его действий на следующий день женщина скончалась в больнице», — говорится в сообщении.

Сейчас врачу выдвинуты обвинения в причинении смерти по неосторожности.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 177, комментариев: 2


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Комментарии:
babkaugra
не нравится
Сегодня в 12:04
Вот же ж профессия врача. Ошибка и тебя жрут чиновники, силовики, родственники, начальники. СМИ все это со смаком освещает, делает из этого онлайн шоу. Публика жаждет крови врача!

Дети, не ходите во врачи, становитесь лучше чиновниками, силовиками, начальниками, футболистами. Там всегда, если что, можно ответственность переложить на другого. Да и нет там такой ответственности. А если сравнить доходы то сомнений у вас, дорогая молодежь, остаться не должно.
Орлов babkaugra
не нравится
Сегодня в 12:07
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