​В Нижневартовске стартует третий сезон проекта «Школа баскетбола». Юные спортсмены могут получит путевки в Анапу

СИБУР совместно с Российской Федерацией Баскетбола и Баскетбольным клубом «Зенит» продолжает реализацию социального проекта «Школа баскетбола».

17 и 18 апреля в Нижневартовске пройдут отборочные сессии для юных игроков в возрастных категориях 11-12 лет и 13-14 лет. Он состоятся в ДЮСШ "Феникс" по адресу: ул. Индустриальная, д. 85Б.

Региональный отборочный этап для юношей 11-14 лет будет реализован по новой программе, разработанной РФБ для тестирования навыков баскетболистов различных возрастов. Это позволит привлечь к проекту значительное количество баскетбольных специалистов и даст возможность, как игрокам, так и их тренерам, систематически повышать свое мастерство благодаря целому комплексу мероприятий «Школы баскетбола».

По результатам проведения просмотров в каждом городе будут отобраны по 3 баскетболиста в каждой возрастной категории вместе с личными тренерами, которые получат путевки в летний лагерь #SIBURCAMP в Анапе.