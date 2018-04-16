​В Нижневартовске стартует проект «АртКвартал». Райтеры превратят здания в произведения искусства

В Нижневартовске стартует проект, который соберет лучших райтеров (граффити-художники прим. ред.) региона. Он сейчас направляют эскизы своих произведений на суд жюри, а лучшие из них появятся на домах города.

Организаторы подчеркнули, что поучаствовать в проекте может любой желающий – даже жители других регионов России. Свои предложения и рисунки можно отправлять по адресу np.astnv@gmail.com в формате Jpeg. Сдать работы можно до середины мая.

Напомним, что ежегодно фестиваль уличного творчества проходит и в Сургуте. В рамках проекта «Стены города» югорские райтеры уже раскрасили стены возле дома-музея имени Клепикова, театра СурГУ и Центра молодежного дизайна.