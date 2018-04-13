Пассажирский поезд №87, следовавший из Нижневартовска в Самару, пришлось экстренно эвакуировать на вокзале в Челябинске. Причиной стало сообщение нетрезвого сургутянина о том, что в вагоне поезда бомба. Больше часа спецслужбы обследовали состав. По информации пресс-службы Управления на Транспорте МВД России по Уральскому Федеральному Округу, на 48-летнего пассажира, который следовал в Бугульму, составлен протокол. После выяснения всех обстоятельств, ему грозит штраф и счет на возмещение затрат по задержке поезда.
Пассажиров поезда Нижневартовск — Самара пришлось эвакуировать в Челябинске
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