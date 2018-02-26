​В Нижневартовске уничтожили 1,3 тонны санкционных груш

В Нижневартовске прошли контрольные мероприятия по территориям складских помещений, в ходе которых была обнаружена партия санкционных груш, пишет издание «Город3466».
Выяснилось, что 1,3 тонны фруктов привезены из Польши. Весь товар был изъят и уничтожен.
В состав комиссии вошли специалисты управления Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и таможенных органов.
Бизнес молодых в Сургуте. Учредители кроссфит-клуба Blackfox_surgut Алибег Гусейнов и Ринат Салахутдинов // ОНЛАЙН 27 февраля в 10.00