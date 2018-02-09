​В Нижневартовске мужчина умер в очереди к врачу

В городской поликлинике Нижневартовска мужчина 36-ти лет резко почувствовал себя плохо и потерял сознание, находясь в очереди на прием к врачу, сообщает «РБК Тюмень».

Персонал больницы и бригада скорой помощи провели реанимацию. Но оказанная медпомощь не помогла, пациент скончался.

«По предварительным данным, сотрудники поликлиники сработали оперативно и начали оказывать первичные реанимационные мероприятия еще до приезда скорой», — говорится в сообщении штаба.