​В Нижневартовской больнице волонтеры помогают детям не отставать от школьной программы

Студенты факультета педагогики и психологии работают с учениками начальной школы, которые госпитализированы в стационар Нижневартовской окружной клинической детской больницы, чтобы те не отставали от школьной программы. Занятия проводят по основным предметам начальной школы – русский язык, математика, литература, окружающий мир.

Занимаются педагоги бесплатно, даже поощрений от преподавателей в университете за это не предусмотрено – дело абсолютно добровольное. При этом и ответственность не маленькая – тот, кто заключил договор на 3, 4 курсе университета должен находить время для занятий с детьми в больнице до конца срока обучения в ВУЗе.

Отметим также, что заниматься по школьной программе имеют возможность ученики средних и старших классов. Если пациент находится на стационарном лечении более 21 дня, родители могут написать заявление на имя главного врача для организации обучения ребенка в детской больнице.