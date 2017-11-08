Правоохранительные органы прокомментировали письмо о заминировании Сургута и Нижневартовска

Антитеррористическая комиссия Нижневартовска заявила, что письмо о заминировании неустановленного общественного места было распространено злоумышленниками в нескольких крупных городах России: Тюмени, Екатеринбурге, Уфе и Сургуте, сообщает «РБК Тюмень».

По информации правоохранительных органов, угроза оказалась ложной. Никаких предметов, похожих на взрывные устройства, не обнаружено.

«В Нижневартовске были обследованы более 300 мест массового пребывания людей. Были эвакуированы около 30 тыс. воспитанников образовательных, спортивных и культурных учреждений города», — говорится в сообщении комиссии, опубликованном на официальном ресурсе мэрии.

Напомним, что глава Сургута Вадим Шувалов также сообщил, что при обследовании мест массового пребывания граждан (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, больницы) взрывных устройств не обнаружено.

Стоит отметить, что в среду, 8 ноября, работа всех учреждений двух городов началась в штатном режиме.