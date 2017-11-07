ЧП в Нижневартовске — эвакуируют школы и торговые центры // ВИДЕО

В Нижневартовске закрываются все торговые центры. Согласно данным телеканала N1 это происходит из-за пожара в Европа-сити. Посетителям торгового центра заявили, что вспыхнуло подсобное помещение. Всех людей эвакуировали из ТЦ и спортзала, однако пожарных нет.

Людей на улице копится всё больше. В здании остались сумки с ключами от авто и квартир, все личные вещи и даже верхняя одежда. Представители ТЦ отказались прокомментировать информацию официально.

Видео телеканала N1

Помимо этого поступила информация, что заминирована школа №2. Там также произошла эвакуация из здания. На территории работают сотрудники полиции. По словам родителей, сообщения о том, что заминировано одно из образовательных учреждений города, поступило не только в школы, но и в детские сады.

Видео телеканала N1

Сотрудники полиции просят соблюдать спокойствия и заявляют, что ситуация под контролем стражей порядка. В Администрации города уже собрали экстренное совещание.