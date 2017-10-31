В Нижневартовске состоялся V Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм "Северные встречи". Проект реализован при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

В этом году жители и гости города посмотрели 10 спектаклей в исполнении актёров из разных уголков России, США, Италии, Литвы и Азербайджана. Нижневартовский драмтеатр представил в конкурсной программе спектакль по пьесе Алексея Житковского "Посадить дерево".

Спектакли прошли не только на сцене драматического театра, но и в Центре национальных культур. Зрители познакомились с разными жанрами и направлениями, представленными игрой одного или нескольких актёров. "Изюминкой" нынешних юбилейных «Северных встреч" стало то, что некоторые спектакли шли на английском языке.

«Спектакли малых форм – это постановки с небольшим количеством людей, которые общаются со зрителем с близкого расстояния – как физического, так и духовного, – рассказала главный режиссёр театра и заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Маргарита Зайчикова. – Благодаря СИБУРу мы смогли возродить такую замечательную для нашего региона традицию, как международный театральный фестиваль».