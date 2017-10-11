​С 16 по 19 ноября в Нижневартовске пройдет Международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества»

С 16 по 19 ноября в Югре пройдет Международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества», сообщает «Пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

Стоит отметить, что в этом году все бои пройдут в городе Нижневартовске.

«Такие организации как ACB, Fight Nights Giobal, М-1 набирают обороты и могут составить конкуренцию зарубежным компаниям. Я думаю, что Россия станет одной из самых сильных стран по организации мировых турниров, тем более, когда есть достойные бойцы», – заявил мастер спорта, участник Супер Кубка России по ММА, неоднократный участник «Кубка Содружества», югорчанин Виталий Немчинов.