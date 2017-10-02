Сотрудники «Почты России» в Нижневартовске швыряются посылками. UPD комментарий УФПС ХМАО-Югры // ВИДЕО

В социальной сети опубликовано видео, на кадрах которого запечатлена погрузка посылок сотрудниками «Почты России». По словам автора видео, действие происходит в грузовом терминале местного аэропорта.

Двое мужчин швыряют посылки в грузовик. Очевидец записал даже номер машины - М543ТС 86 регион.

UPD. 02.10 12:41

УФПС ХМАО-Югры сообщает, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются дата и время съемки, а также принадлежность грузчиков к предприятию или техническим службам Аэропорта.

Вместе с тем, обращаем внимание, что в мешках пересылается исключительно письменная корреспонденция, поэтому повреждение посылок и ценного груза исключено.

Напоминаем, что по вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-2005-888.