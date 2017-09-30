Ассоциация туроператоров России анонсировала несуществующий "антикризисный" рейс из Нижневартовска

Досадную ошибку, которую растиражировали центральные СМИ, допустила Ассоциация туроператоров России. В своей информации она анонсировала, что к выполнению отмененных чартерных программ «ВИМ-Авиа» подключатся иностранные перевозчики (OnurAir, Atlasglobal), а также «Уральские Авиалинии», «Глобус» (S7).

«В частности, «Глобус» возьмет на себя рейсы из Нижневартовска в Ларнаку», - говорится в сообщении «Вестника АТОР».

По данным siapress.ru, в расписании международного аэропорта столицы Самотлора такого рейса никогда не было в расписании воздушной гавани и переговоры о его выполнении ранее не велись.

Добавим, ранее АТОР также сообщил, что сегодня проблемный перевозчик «ВИМ-Авиа» должен доставить туристов из Антальи в Нижневартовск. Информация якобы была озвучена на утреннем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа». Однако в аэропорту Нижневартовске эти сведения не подтвердили.