В аэропорту Нижневартовска не подтверждают сведения о сегодняшнем рейсе «ВИМ-Авиа» из Антальи

Ассоциация туроператоров России сообщила сегодня о том, что самолеты «ВИМ-Авиа» доставят «застрявших» в Турции югорчан домой. Эти сведения якобы прозвучали на утреннем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа», которое провел министр транспорта Максим Соколов. Планировалось, что также рейсы состоятся в Челябинск и Волгоград, с завтрашнего дня рейсы будут организованы в Самару, Нижний Новгород и Белгород.

Между тем, в международном аэропорту Нижневартовска не подтвердили сведения о прибытии самолета «ВИМ-Авиа» с туристами на борту: авиакомпания не предупреждала об этом. Рейс также не значится и на он-лайн табло воздушной гавани. Не исключено, что перевозчик прибудет в столицу Самотлора, но уже на следующей неделе.

Добавим, что для возвращения туристов домой S7 Airlines вводит дополнительные рейсы, в том числе в Югру. Как сообщал siapress.ru, авиакомпания будет сажать на свои рейсы пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа».