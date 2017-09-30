В Нижневартовске осудили «закладчицу» наркотиков

В Нижневартовске вынесен приговор женщине, которая делала в городе «закладки» наркотиков. Как установили следователи, вартовчанка, используя Telegram, связалась с неким «Тимофеем Чеховым», который подсказал ей где взять большую партию и одурманивающего вещества.

«Схема совместного сбыта наркотических средств участниками группы была построена следующим образом: осужденная, получив через «тайник» большую партию наркотического средства, расфасовывала ее на меньшие массы, после чего, выходя на прогулку с собакой, она размещала в «тайниках-закладках» данное наркотические средство и направляла фотографии с описанием места расположения наркотиков лицу выступающему под псевдонимом «Тимофей Чехов». Последний, в свою очередь, получив на расчетный счет денежные средства за приобретенное наркотическое средство, сообщал о месте нахождения «тайника» с наркотическим средством приобретателю», - рассказали siapress.ru в прокуратуре г. Нижневартовск

Создавая «закладки» женщина пыталась заработать большие деньги. В результате, заработала семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Нижневартовский городской суд обязал осужденную выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.