S7 Airlines вывезет «застрявших» из-за «ВИМ-авиа» в Турции югорчан

S7 Airlines готова оказать содействие по возвращению туристов, «застрявших» из-за авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Турции. Для этого перевозчик с 29 сентября по 10 октября 2017 года вводит дополнительные рейсы в различные регионы России. Среди них есть и Югра. 3 октября состоятся полеты:

- Анталья — Москва;

- Москва — Нижневартовск.

«На рейсы S7 Airlines принимаются пассажиры как внутренних, так и международных рейсов ВИМ-Авиа. Например, пассажир с авиабилетом на рейс ВИМ-Авиа по маршруту Анталия — Челябинск, прилетев ВИМ-Авиа в московский аэропорт Внуково, может быть принят на рейс S7 Airlines Москва — Челябинск. Для этого нужно обратиться к представителю S7 Airlines в Домодедово и предъявить свой авиабилет», - пояснили в пресс-службе компании.

Добавим, что среди тех, кто из-за проблем «ВИМ-Авиа» не смог вернуться вовремя домой есть и жители Югры, а также г. Стрежевой (Томская область). Все они отправились отдыхать из международного аэропорта Нижневартовска. При этом, стоит отметить, что авиакомпания «ЮТэйр», акционерами которой являются Тюменская область и Югра, откликнулась на призыв Минтранса о помощи и окажет содействие вывезти россиян из Анталии (Турция)... в Самару.