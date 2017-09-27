В Нижневартовске на пешеходном переходе, где был сбит человек, а водитель чуть не убежал с места ДТП, установят светофор

В Нижневартовске власти города и инспекторы ГИБДД рассматривают возможность установки светофора на пешеходном переходе, который расположен на улице Дружбы народов. Речь идет о том месте, где неделей ранее 19-летний водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу. Как сообщал siapress.ru, тогда молодой человек попытался убежать с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.

«В районе этого пешеходного перехода установлены искусственные неровности. Но даже они в данном случае не остановили водителя. Сейчас будет решаться вопрос об установке на этом участке дороги светофора с кнопкой вызова переключения сигнала», - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации г.Нижневартовска Максим Коротаев.

Всего на территории города насчитывается более 80 пешеходных переходов, вблизи которых установлены искусственные неровности. Их задача – заставить водителя снизить скорость движения автомобиля. Именно превышение скоростного режима - одна из основных причин ДТП. Согласно данным ГИБДД, с начала года к административной ответственности за превышение скоростного режима привлечены 2897 водителей.