Приехавший в Нижневартовск 20-летний парень решил разбогатеть продавая наркотики

В Нижневартовске полицейские задержали 20-летнего парня, подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. У него при личном досмотре было изъято 10 пакетиков с запрещенным веществом.

«В ходе осмотра прилегающей территории был обнаружен и изъят полимерный пакет, внутри которого находилось 20 свертков с аналогичным веществом. Согласно экспертному заключению, изъятое является наркотическим средством общей массой 125,36 граммов», - пояснили в УМВД России по г. Нижневартовску.

Задержанный пояснил, что прибыл в город Нижневартовск недавно. Он снял квартиру и попытался заработать деньги путем распространения наркотических средств.

В настоящее время в отношении парня следственным отделением местного УМВД возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.