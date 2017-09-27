​Вартовчан, не сумевших вылететь из Турции из-за «ВИМ-авиа», расселили по отелям

Югорчан, а также жителей города Стрежевой (Томская область), которые из-за финансовых проблем авиакомпании «ВИМ-авиа» не могут вернуться домой туроператор поселил в один из турекцих трехзвездочных отелей, предоставляется трехразовое питание. Таким образом, пока решается вопрос об их возвращении в Россию, для северян продлен отпуск. По данным телеканала «Мегаполис», точной даты вылета домой вартовчанам пока не сообщили.

Как сообщал siapress.ru, накануне из расписания международного аэропорта Нижневартовска исчезли чартерные рейсы «ВИМ-авиа» из Нижневартовска в Анталью и обратно. Об отмене рейсов перевозчик уведомил воздушную гавань за несколько часов до их совершения. Информация о прекращении полетов не была предоставлена туроператору «ТЕЗ ТУР», который сотрудничал с перевозчиком и зафрахтовал суда для перевозки туристов.