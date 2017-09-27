Из расписания аэропорта Нижневартовска исчезли рейсы «ВИМ-авиа»

Из расписания чартерных полетов, выполняемых из аэропорта Нижневартовска, исчезли рейсы «ВИМ-авиа» в Анталью и обратно. Перевозка туристов выполнялась по средам и субботам. Накануне, как сообщал siapress.ru, перевозчик принял решение отменить обслуживание данного направления. В результате некоторые туристы не смогли вовремя вернуться из отпуска, а для кого-то он так и не начался. По предварительным данным, среди пострадавших югорчан оказалось более 50 человек. Всего же за границей в разных странах находится около 39 тысяч россиян с билетами «ВИМ-авиа».

«Крайне остро стоит вопрос с вывозом наших пассажиров. Средства будут найдены, они уже найдены. Они будут направлены также в авиакомпанию „ВИМ-Авиа“, для того, чтобы те самолеты, которые сейчас можно использовать, были задействованы в вывозе наших пассажиров. Они будут направлены по необходимости в другие авиакомпании, которые будут участвовать в вывозе пассажиров», - цитирует НТВ слова официального представителя Росавиации Сергея Извольского.

Добавим, что ведомство обратилось сразу к нескольким авиакомпаниям с просьбой оказать помощь в перевозке россиян. Среди них – «ЮТэйр», «Россия», «РоялФлайт», «АзурЭир» и другие. Некоторые перевозчики уже подсаживают на свои рейсы пассажиров «ВИМ-авиа» и доставляют их домой.