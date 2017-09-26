СРОЧНО! «ВИМ-авиа» отменила рейсы из Турции в Нижневартовск и обратно: вернуть югорчан домой просят UTair

Авиакомпания «ВИМ-авиа» отменила чартерный рейс из Антальи в Нижневартовск и обратно. Об этом перевозчик уведомил аэропорт столицы Самотлора. Как стало известно siapress.ru, рейс из Турции должен был прибыть завтра в 4 часа 20 минут и вылететь обратно за границу в 6 часов 20 минут. Сейчас силами международного аэропорта Нижневартовска оповещаются пассажиры рейса, которые должны были отправится на отдых, об отмене перелета. Туристам рекомендуется обратиться к фирмам, где были приобретены путевки.

Как сообщал siapress.ru накануне, в «ВИМ-авиа» возникли сложности с выполнением рейсов по всей стране.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в авиакомпании ВИМ-АВИА сложилась тяжелая экономическая ситуация. Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах. В данный момент мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании, для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров. Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, а также партнеров из туристической отрасли. И, поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, мы планируем введение внешнего антикризисного управления», - пояснили сегодня в пресс-службе перевозчика.

Глава Ростуризма Олег Сафронов заявил, что возвращением отдыхающих в Россию займутся другие перевозчики. Ради этого из средств туроператорского сообщества будут выделены дополнительные деньги.Росавиация уже обратилась к компании UTair.

«В настоящий момент мы анализируем свои технические возможности для оказания поддержки»,— рассказали РБК в UTair.

Добавим, следственный комитет России возбудил в отношении «ВИМ-авиа» уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Следствием установлено, что не позднее 22 сентября 2017 года у должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере. Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту "Домодедово", не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей.