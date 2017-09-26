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В Нижневартовске началась профилактическая акция «Неделя безопасности дорожного движения»

Госавтоинспекция Нижневартовска совместно с образовательными организациями города проводит информационно-пропагандистскую акцию «Неделя безопасности дорожного движения». Ее целью является недопущение роста дорожно-транспортных происшествий с детьми в различных дорожных условиях.

«Целевой аудиторией данной компании станут участники дорожного движения – водители, пешеходы, в том числе дети пешеходы. Так, например, сотрудниками инспекции будут проводится мероприятия в школах и детских садах», - сообщил исполняющий обязанности начальника отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г.Нижневартовску Николай Дубаенко.

В Госавтоинспекции подчеркнули, сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы снизить количество аварий с учетом детей и подростков. С начала года в 32 ДТП пострадал 41 юный житель города. Из них 24 ребенка в момент происшествия находились в салоне автомобиля. Как стало известно siapress.ru, 15 детей не были должным образом пристегнуты.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 131, комментариев: 0


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