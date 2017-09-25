«ВИМ-авиа» вновь выбилась из графика: под угрозой оказались чартеры из Нижневартовска в Турцию

У авиакомпании «ВИМ-авиа» вновь массовые задержки рейсов по всей России. Перевозчик объясняет это традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

«Был проведен ряд консультаций с государственными органами, контролирующими авиационную отрасль, а также переговоров с партнерами авиакомпании. В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию», - сообщили в авиакомпании.

Тем не менее, перевозчик оказался на грани остановки своей деятельности. Московский аэропорт «Домодедово» уже отказался работать с данной авиакомпанией в долг. Финансовым положением авиапредприятия уже заинтересовались Генпрокуратура, Росавиация и другие органы.

«ВИМ-Авиа» работает и в югорском небе. Перевозчик выполняет чартерные рейсы из Нижневартовска в Турцию по соглашению с туроператорами. Полеты выполняются по средам и субботам. Пока что не сообщалось о возможных сбоях в работе, тем не менее туристам, планирующим отправится за границу рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса в справочной службе аэропорта.

Между тем, российские туроператоры не планируют заключать с авиакомпанией «Вим-Авиа» соглашения о перевозках туристов в зимний сезон. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Все помнят, что было летом. Поэтому, по имеющейся у меня информации о контрактах, нет ни одного российского туроператора, который бы подписал контракт с «Вим-Авиа» на зиму. Осенью еще будут совершать последние рейсы, а относительно зимы пока все держат паузу», - сказала М.Ломидзе.

В то же время она допустила, что туркомпании подпишут соглашение с перевозчиком, если на предстоящем совещании в Росавиации будет принято решение о выделении авиакомпании средств.

Напомним, летом перевозчик уже сталкивался с проблемами. Массовые задержки тогда коснулись практически все регионы, где работает авиакомпания. В Нижневартовске пассажирам пришлось ждать своего вылета около четырех часов, однако в сводки Росавиации о задержанных рейсах тогда перевозчик не попал.