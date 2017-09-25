Авиакомпания «ЮТэйр» завершила перевозку пассажиров из Нижневартовска в Краснодарский край. В течение лета жители восточной части Югры могли без пересадок улететь в Анапу, Сочи и Краснодар. Сегодня воздушная гавань обновила свое расписание, где существенно сократилось количество рейсов на юг России.

Без пересадок вартовчане могут улететь в Севастополь с авиакомпанией «Уральские авиалинии». Попасть в Краснодар можно на самолетах «ЮВТ Аэро», правда они делают промежуточную остановку в Казани или Перми.