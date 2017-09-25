Из больницы выписывают водителя самосвала, столкнувшегося с пассажирским поездом

Водителя грузового автомобиля, который столкнулся с пассажирским поездом на переезде Мыхпаевский, сегодня выпишут из больницы. Об этом сообщили сотрудники медицинского учреждения. На стационарном лечении остаются трое пострадавших. Двое из них - несовершеннолетние. Состояние взрослой пациентки врачи по-прежнему оценивают, как тяжелое. Состояние одного несовершеннолетнего - среднее, второго – легкое.

По словам врачей, с 12 по 22 сентября из медицинских учреждений выписали десять человек (в том числе два ребенка). Пяти пострадавшим госпитализация не потребовалась, помощь была оказана амбулаторно.

Как сообщалось ранее, в ночь с 15 на 16 сентября в больнице скончался один из пострадавших. Врачи делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но мужчина изначально получил травмы, несовместимые с жизнью. По поручению главы города Нижневартовска Василия Тихонова родственникам умершего оказана вся необходимая помощь.