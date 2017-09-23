Вартовчане смогли приобрести продукты от производителей: в городе проходят выставки-ярмарки // ФОТО

В Нижневартовске проходит выставка-ярмарка товаров местных производителей. На площади в районе ДК «Октябрь» вартовчане и гости города могут приобрести рыбу, свежую выпечку, хлебобулочные изделия, овощи, дикоросы, рассаду, а также мясные полуфабрикаты. Всего в мероприятии принимают участие свыше 30 представителей бизнес сообщества.

Один из местных предпринимателей устроил для горожан дегустацию своей продукции. Так, например, пришедшие на выставку-ярмарку покупатели могли оценить пельмени со сливками. Как рассказали siapress.ru, во время приготовления фарша в него добавляют 10% сливки, что предает ему более мягкий и нежный вкус. Приобрести продукцию можно здесь же.

Уличная выставка-ярмарка приурочена к 45-летию Нижневартовска. Она проводится уже в четвертый раз. Завтра завершающий день работы. Дальнейшие аналогичные мероприятия будут проходить уже на базе местных учреждений.

Добавим, в прошлом году сельскохозяйственное производство в городе осуществляло 26 предприятий. Малые формы хозяйствования в городе представлены 78 личными подворьями граждан. На поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли в 2016 году выделена финансовая поддержка из средств бюджета города – более 2 млн. рублей, из бюджета автономного округа – около 147, 5 млн. рублей.