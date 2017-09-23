В Нижневартовске впервые состоялся парад коммунальной техники // ФОТО

В Нижневартовске сегодня впервые состоялся парад коммунальной техники. Таким образом, сотрудники местных предприятий сферы ЖКХ подтверждают свою готовность к предстоящей зиме. Несмотря на холодную погоду оценить мощь коммунальщиков пришли несколько десятков человек. Сотрудники предприятия не только рассказали о предназначении каждой машины, но и покатали детей по территории.

Кроме тракторов и кранов коммунальщики представили снегоуборочную технику, которая уже в скором времени выйдет «в бой». По словам представителей предприятия, обслуживающего дорожную сеть Нижневартовска, техника уже готова к эксплуатации в зимний период.

«Надеюсь, что такой парад станет для нас традиционным и приобретет масштабы общегородского праздника, станет популярным у наших жителей. Здесь можно увидеть как уже привычную для нас технику, так и те машины, которые приобрели предприятия в последнее время», - рассказала siapress.ru начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ г. Нижневартовска Татьяна Бурухина.

Добавим, что парад коммунальной техники сегодня проходит во всех регионах России по инициативе Минстроя. В Югре мероприятие поддержали не только предприятия столицы Самотлора, но и Сургута, а также Ханты-Мансийска.