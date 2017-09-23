Водитель самосвала, который врезался в пассажирский поезд, идет на поправку. На лечение остаются пять человек.

Состояние водителя грузового автомобиля, который столкнулся с пассажирским поездом на переезде Мыхпаевский, врачи оценивают как легкое. О положительной динамике в самочувствии мужчины сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Сегодня на стационарном лечении остаются пять человек (в том числе двое несовершеннолетних). Состояние одной пациентки по-прежнему оценивается как тяжелое. У одного ребенка - среднее, еще у трех человек – легкое (в том числе у несовершеннолетнего). Один из пострадавших готовится к выписке. Об этом врачи рассказали заместителю главы города Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежде Волчаниной.

По словам врачей, 19 и 20 сентября из медицинских учреждений выписали три человека (в том числе два ребенка), еще шесть – на прошлой неделе. Пяти пострадавшим госпитализация не потребовалась, помощь была оказана амбулаторно.

Как сообщал siapress.ru, следователями Уральского следственного управления на транспорте СК РФ водителю грузового автомобиля, допустившему столкновение с пассажирским поездом в Югре, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело было переквалифицировано на более жесткую статью уголовного кодекса после смерти одного из пострадавших пассажиров.