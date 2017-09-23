В Нижневартовске благодаря предпринимателям, горожанам и полицейским появилось несколько новых аллей // ФОТО

В Нижневартовске состоялась общегородская экологическая акция по высадке деревьев. Мероприятия проходили сразу в нескольких точках. Около Дома быта «Кристалл», где недавно отремонтировали дорогу, аллею создавали местные предприниматели, которые высадили 51 дерево. Для этого были выбраны кусты рябины и сосны «Сибирская» - в наших северных условиях она приживаются лучше других зеленых насаждений.

Инициатор проведения массовых осенних субботников в Нижневартовске глава города Василий Тихонов. Это было одним из обещаний, данных им на встрече с предпринимателями в феврале 2017 года. По мнению нижневартовцев, власти очень много уделяют внимания улучшению жизни горожан.

«Данная территория относится к нашему кафе, и мы обязуемся следить за ней, а также ухаживать за деревьями - поливать, подкармливать. Думаю, что предпринимательским сообществом мы также обсудим все вместе как назвать новую высаженную аллею», - рассказал предприниматель Максим Ли.

Еще одна зеленая зона появилась на участке вдоль улицы Северной. Более 400 деревьев высажены на территории между улицами Интернациональной и Маршала Жукова. Ранее здесь располагался пустырь, а под землей пролегали коммуникации. Специалисты управления природопользования и экологии администрации города учтя все нормы предусмотрели возможность высадки деревьев с соблюдением всех требований.

В мероприятии приняли участие активные жители города, представители власти, трудовые коллективы организаций, сотрудники городского УМВД России, общественники. Как сообщили в пресс-службе администрации города, для озеленения были выбраны хвойные и лиственные породы, которые выкопали в лесу – из мест отчуждения ЛЭП и других зон санитарных рубок - там, где деревья вскоре все равно срубят в целях безопасности.